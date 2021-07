Italie - Espagne : Voir la séance de tirs au but en vidéo

Revivez sur MYTF1 la séance de tirs au but entre l’Italie et l’Espagne (1-1, TAB 4-2). Les deux équipes n’ont pas pu se départager en 120 minutes. Premiers tireurs, Locatelli et Dani Olmo ont chacun manqué leurs tentatives. Les deux nations se sont ensuite rendus coup pour coup, jusqu’à ce que Donnarumma, déjà auteur d’un grand match, ne repousse la tentative d’Alvaro Morata. Jorginho a lui inscrit son but et son pénalty décisif envoie l’Italie en finale de l’Euro 2020.