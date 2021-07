Italie - Espagne : Voir le match de Donnarumma en vidéo

Revivez les meilleurs moments du match de Donnarumma. Alors que l’Espagne a dominé, le jeune gardien italien a tenu son rang. Il s’est imposé devant Dani Olmo en première période, et il a constamment rassuré ses défenseurs en s’imposant dans les airs. Le gardien de but est même à l’origine de l’ouverture du score de l’Italie grâce à une relance rapide. S’il s’est incliné sur un but de Morata en fin de rencontre, Donnarumma a été impérial en prolongation. Tout comme lors de la séance de tirs au but où sa parade sur la frappe de Morata s’est révélée décisive. Une superbe performance pour le dernier rempart de la Squadra Azzura.