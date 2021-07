Italie - Espagne : Voir le résumé du match en vidéo

Revivez sur MYTF1 le résumé de la demi-finale entre L’Italie et l’Espagne. La rencontre n’a pas déçu, et les Espagnols dominateurs tout au long du match se sont créé la première occasion grâce à Dani Olmo. Les Italiens n’ont pas eu d’autres choix que de procéder par contre, à l’image d’Emerson qui a frappé sur la barre. Après avoir inquiété une première fois Unai Simon, Chiesa a donné l’avantage à la Squadra Azzura. Mais Alvaro Morata, tout juste entré en jeu, remettait les deux équipes à égalité à la 80e. Plus rien ne sera marqué lors de la prolongation. Lors de la séance de tirs au but, Donnarumma s’impose devant Morata, et Jorginho marque le pénalty qui envoie l’Italie en finale de l’Euro 2020.