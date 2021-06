Italie - Suisse (3 - 0) : Voir le superbe but de Ciro Immobile en vidéo

Revivez sur MYTF1 le troisième but de Ciro Immobile. Malchanceux lors de ses précédentes tentatives, l’attaquant de la Lazio se montre plus précis en fin de match. A la 89ème minute du match, le numéro 17 italien profite d’un pressing de ses milieux de terrain pour hériter d’un ballon à une vingtaine de mètres des buts adverses. Alors que la défense helvète est trop statique, l’attaquant italien se met rapidement en position pour tirer au but et tromper Sommer d’une frappe limpide qui vient se loger au fond des filets. La démonstration du talent de buteur inné de Ciro Immobile !