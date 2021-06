Italie - Suisse (1 - 0) : Voir le but de Locatelli en vidéo

Revivez sur MYTF1 l’ouverture du score de la sélection italienne. Sur un ballon un peu anodin, Manuel Locatelli décale parfaitement Domenico Berardi isolé sur son flanc droit grâce à un long ballon en cloche. L’attaquant italien percute et parvient à rentrer dans la surface de réparation suisse. Résistant à Rodrigues, le joueur de Sassuolo déborde et centre légèrement en retrait pour… Manuel Locatelli qui vient conclure une action qu’il a lui-même initiée. Libre de tout marquage dans la surface de réparation le milieu de terrain ouvre le score après une course de plus de quarante mètres.