Italie - Suisse (2 - 0) : Voir le magnifique doublé de Locatelli en vidéo

Revivez sur MYTF1 le deuxième but de Manuel Locatelli ! En début de seconde période, les Italiens poursuivent leurs offensives. Sur une montée, Di Lorenzo trouve Barella qui temporise à l’entrée de la surface de réparation suisse. Face à une défense helvète mal alignée, l’intériste choisit de décaler légèrement en retrait Manuel Locatelli. Sur son pied gauche le milieu de terrain ne se pose pas de questions et ajuste Yann Sommer qui ne peut rien faire. Un magnifique but qui permet aux Italiens de faire le break dès l’entame de la deuxième période !