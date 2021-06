Kylian Mbappé : "On a tout un pays derrière nous"

Revivez en images sur MYTF1, l'entretien donné par Kylian Mbappé à Julien Maynard pour Le Mag. A quelques heures de l'entrée en lice de l'équipe de France dans l'Euro 2020, l'attaquant du Paris Saint-Germain est revenu sur la préparation des Bleus, les forces du groupe et les ambitions du groupe. Selon lui, les Bleus devront s'appuyer sur leurs parcours lors de la Coupe du monde 2018 pour aller le plus loin possible dans la compétition. Le champion du monde a également expliqué qu'il aimait jouer les grands rendez-vous et que les Bleus avaient tout un pays derrière eux.