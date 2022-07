La blessure de Katoto, un coup dur pour les Bleues

Revivez en vidéo les dernières informations concernant la blessure Marie-Antoinette Katoto survenue lors de la rencontre France - Belgique, match comptant pour la 2e journée de la phase de groupes de l'Euro 2022 féminin de football. Touchée après une dizaine de minutes de jeu au genou droit, l'attaquante du PSG a été sortie du terrain à la 15e minute, avant d'inquiéter l'auditoire après être réapparue en tribunes avec des béquilles. Notre consultant Romain Balland a donné des informations sur l'origine de la blessure de la pépite française. En conférence de presse, Corinne Diacre a annoncé que Katoto souffrait d'une entorse au genou. La buteuse va passer des examens vendredi. Après chaque match, retrouvez Le Mag de l'Euro présenté par le journaliste et animateur Denis Brogniart avec des consultants d'exception, Camille Abily, ancienne joueuse et actuelle entraineur adjoint à l'Olympique Lyonnais, Nadia Benmokhtar, ancienne joueuse et consultante football et Romain Balland, journaliste sportif qui apporteront leurs regards et analyses sur les performances des Bleues mais aussi des nations favorites et des stars de la compétition.Au programme, des débriefs des matchs, les moments forts, la découverte des stars de la compétition, un traitement large de l’actualité de l’Equipe de France, les images coulisses pour faire vivre aux téléspectateurs les Bleues de l’intérieur, des interviews exclusives des joueuses afin de suivre au plus près leur parcours et leur ressenti tout au long de cet Euro.