La surprise de Malard pour Katoto

Présente sur le plateau du Mag après sa grosse blessure au genou droit et son forfait pour la fin de l'Euro 2022 féminin de football, Marie-Antoinette Katoto a eu la bonne surprise de voir sa coéquipière et amie Melvine Malard en duplex après la rencontre face à l'Islande. Buteuse face à l'Islande, Malard a convaincu en pointe et rassuré son monde avant le quart de finale face aux Pays-Bas. Heureuse pour sa coéquipière, dont elle est très proche, Katoto a souhaité le meilleur aux Bleues. Revivez ce superbe moment sur le plateau du Mag de Denis Brogniart en vidéo. Après chaque match, retrouvez Le Mag de l'Euro présenté par le journaliste et animateur Denis Brogniart avec des consultants d'exception, Camille Abily, ancienne joueuse et actuelle entraineur adjoint à l'Olympique Lyonnais, Nadia Benmokhtar, ancienne joueuse et consultante football et Romain Balland, journaliste sportif qui apporteront leurs regards et analyses sur les performances des Bleues mais aussi des nations favorites et des stars de la compétition. Au programme, des débriefs des matchs, les moments forts, la découverte des stars de la compétition, un traitement large de l’actualité de l’Equipe de France, les images coulisses pour faire vivre aux téléspectateurs les Bleues de l’intérieur, des interviews exclusives des joueuses afin de suivre au plus près leur parcours et leur ressenti tout au long de cet Euro.