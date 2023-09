Allemagne - France (Match amical) - L'après match

Retrouvez en vidéo et en intégralité le L'après match Allemagne / France. Une rencontre amicale qui s'est déroulée au Stade de France à Saint-Denis (93). Prolongez votre soirée football avec le magazine "L'APRÈS-MATCH", présenté par Thomas MEKHICHE en compagnie de Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu. Et découvrez notamment les réactions de Didier Deschamps ainsi que celles d'un joueur de l'Equipe de France !