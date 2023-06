France - Grèce (Qualification EURO 2024) - L'après match

Retrouvez en vidéo et en intégralité le L'après match . Une rencontre amicale qui s'est déroulée au Stade de France à Saint-Denis (93). A l'issue de la rencontre France - Grèce, Thomas Mekhiche vous donne rendez-vous en direct depuis la pelouse du Stade de France, en compagnie de Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu. Il proposera un débrief du match avec des invités comme Didier Deschamps et certains joueurs de l'équipe de France. L'occasion également de découvrir deux sujets grands formats : un premier sur l’exceptionnelle saison de l’équipe de France avec en point d’orgue la mythique finale de la Coupe du Monde, et un autre sur le nouveau capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé.