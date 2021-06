Larsson : “On ne peut pas se reposer sur nos lauriers“

En tête de son groupe, la Suède est en bonne posture pour se qualifier. Mais son adversaire du soir, la Pologne, joue sa qualification ce soir. Pour Larsson, ce match face à la Pologne sera très disputé, et le Suédois redoute notamment Lewandowski et Zielinski, de vrais atouts offensifs et dont le travail défensif est précieux.