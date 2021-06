Le mag de l’Euro du 29 juin 2021

Le mag de l'Euro est présenté par le journaliste et animateur Denis Brogniart. Il est entouré de consultants d'exception, Nathalie Iannetta, Youri Djorkaeff, Ludovic Giuly, qui apporteront leurs regards et analyses sur les performances des Bleus, mais aussi des nations favorites et des stars de la compétition.Au programme, des débriefs des matchs, les moments forts, la découverte des stars de la compétition, un traitement large de l’actualité de l’Equipe de France, les images coulisses pour faire vivre aux téléspectateurs les Bleus de l’intérieur, des interviews exclusives des joueurs afin de suivre au plus près leur parcours et leur ressenti tout au long de cet Euro. Avec un plateau sous le signe de l'expertise et de l'innovation, qui proposera des séquences spectaculaires et apportera une nouvelle expérience aux téléspectateurs.