Le Mag de l'Euro : Hugo Lloris : "Il va falloir s'en contenter"

Revivez en images sur MYTF1, la réaction d'Hugo Lloris après la rencontre Hongrie - France (1-1), match de la 2e journée de la phase de groupes de l’Euro 2020 qui s'est joué à la Puskas Arena de Budapest. Au micro de Frédéric Calenge, le gardien et capitaine de l'équipe de France, est revenu sur la prestation des Bleus, tenus en échec par une valeureuse équipe de Hongrie. Le portier de Tottenham a concédé que les champions du monde allaient devoir vivre avec ce résultat et se projeter sur le troisième et dernier match face au Portugal, prévu le mercredi 23 juin prochain (21h00 sur TF1).