Le Mag de l'Euro : Les dernières infos sur les Bleus avant Hongrie-France

Revivez sur MYTF1, les dernières informations sur l'équipe de France en compagnie de Frédéric Calenge, au plus près des hommes de Didier Deschamps depuis Budapest. A la veille de rencontre face à la Hongrie, retour sur les dernières infos du groupe France, les dernières images de l'entrainement et les interviews d' Hugo Lloris et Didier Deschamps.