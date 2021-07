Retour sur le parcours de l’Italie avant la Finale

Pas qualifiée pour la dernière Coupe du monde, l'Italie devait renaître de ses cendres. Arrivée dans cet Euro 2020 avec un statut d'outsider, la Squadra Azzura a vite rassuré tout le monde et a même impressionné, voire surpris, par le beau jeu pratiqué. L'équipe de Roberto Mancini va en effet de l'avant, et cette philosophie offensive se combine à une solidité défensive toujours aussi présente, incarnée par la charnière Chiellini-Bonucci et un jeune gardien plein d'avenir en la personne de Donnarumma. Retrouvez le parcours de la sélection italienne, du match d'ouverture contre la Turquie jusqu'à la finale à Wembley.