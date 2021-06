L’heure des retrouvailles pour la Hongrie face au Portugal

C’était l’un des matchs les plus spectaculaires de l’Euro 2016 en France : le match de poule entre la Hongrie et le Portugal s'était conclu sur un score nul de 3 buts partout, et avait offert un scenario complètement fou, avec des Hongrois qui ont mené face aux futurs Champions d’Europe ! Un souvenir impérissable pour Adam Nagy, et qui pourrait donner des idées à la Hongrie sur la manière dont contrer la Seleção.