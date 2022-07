France - Belgique (2-1) : Corinne Diacre : "On va pouvoir se projeter plus loin"

Revivez en vidéo la réaction de Corinne Diacre après la rencontre France - Belgique, match comptant pour la 2e journée de la phase de groupes de l'Euro 2022 féminin de football. Au micro de Marine Marck pour TF1, la sélectionneure des Bleues s'est félicitée de la victoire des Bleues (2-1), de la qualification pour les quarts de finale ainsi que de l'acquisition de la première place du groupe D. Sur le plan technique, Diacre a déploré l'incapacité de ses joueuses à concrétiser leurs temps forts offensivement et salué le niveau de la sélection de Belgique. Les Bleues sont en lice pour l'EURO FEMININ DE FOOTBALL DE L'UEFA 2022 et comptent bien décrocher le premier titre de l'histoire de l'équipe de France féminine !Une compétition qui se déroule en Angleterre et à suivre du 6 au 31 Juillet sur les antennes du groupe TF1.Dans le groupe D, la France sera face à de sérieuses adversaires, à savoir les Italiennes, les Belges ainsi que les Islandaises. Et pour les Françaises, l'aventure débutera officiellement sur TF1 le dimanche 10 juillet face à l'Italie au "New York Stadium" à Rotherham. Une rencontre commentée par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu avec Marine Marck sur le bord de terrain.