Meunier et la rivalité avec la France : “Qui aime bien châtie bien !“

Interrogé sur la possibilité de retrouver la France plus tard dans la compétition, Thomas Meunier est revenu sur les taquineries qui peuvent exister entre les supporters français et belges. Des échanges que le joueur lui-même alimente parfois, mais toujours dans un esprit de camaraderie, et sans jamais vouloir verser dans l’agressivité, assure-t-il.