Pays-Bas - Allemagne (2 - 3) : Voir tous les buts du match en vidéo

Retrouvez tous les buts de Pays-Bas - Allemagne (2-3) lors de la 2e journée des qualifications pour l'Euro 2020. Ce troisième choc en six mois entre ces deux nations a encore donné un match exceptionnel. Si les Allemands ont largement dominé la première période en inscrivant deux buts par Sané et Gnarby, les Pays-Bas ont retrouvé des couleurs lors de la seconde avec Depay et De Ligt mais l'Allemagne a eu le dernier mot grâce à Nico Schulz à la 90e minute.