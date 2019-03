L'attaquant allemand a symbolisé la très bonne première période de sa sélection. Toujours dans les bons coups, le joueur de Manchester City a inscrit le premier but de la rencontre. Et même lorsque les Pays-Bas sont revenus au score, il a fait preuve de beaucoup de sang froid pour maintenir l'espoir côté allemand. Un très grand match de sa part. Revivez ses plus belles actions.