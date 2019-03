Pays-Bas - Allemagne : Voir le match de Memphis Depay en vidéo

C'est l'homme de ces deux premières journées de qualifications pour l'Euro 2020. En deux matches, Memphis Depay a inscrit trois buts et délivré trois passes décisives ! Face à l'Allemagne, c'est lui qui trouve le crâne de De Ligt grâce à son centre puis il inscrit le but de l'égalisation. Cela n'a finalement pas suffit pour l'emporter mais l'attaquant de l'Olympique Lyonnais s'est une nouvelle fois distingué. Revivez ses plus belles actions.