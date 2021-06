Pays-Bas - Ukraine (2 - 1) : Voir le superbe but de Yarmolenko en vidéo

Revivez en images le but marqué par Andriy Yarmolenko lors de la victoire des Pays-Bas face à l'Ukraine (3-2), à la Johan Cruyff d'Amsterdam. A la 75e minute de la rencontre, l'attaquant de West Ham a trompé Maarten Stekelenburg avec un superbe tir enroulé du pied gauche, qui a trouvé la lucarne, et réduit le score à 2-1. L'ancien buteur du Dynamo Kiev a marqué son premier but en phase finale d'un Championnat d'Europe. Il sera aussi un candidat au titre de plus beau but de la compétition.