Pays-Bas - Ukraine : Voir le match de Georgino Wijnaldum en vidéo

Revivez en images le focus sur la prestation de Georginio Wijnaldum lors de la victoire des Pays-Bas face à l'Ukraine (3-2), à la Johan Cruyff d'Amsterdam. Portés par leur milieu de terrain, auteur d'un but et d'une passe décisive, les Néerlandais ont marqué trois buts devant leur public. Wijnaldum, récente signature du PSG, a marqué son 23e but avec la sélection néerlandaise.