Pays-Bas - Ukraine : Voir tous les buts du match en vidéo

Revivez sur MYTF1 tous les buts de la rencontre entre les Pays-Bas et l'Ukraine (groupe C). Les coéquipiers de Memphis Depay ont réussi à venir à bout de l'Ukraine lors de leur entrée en lice (3-2), dimanche 13 juin, à la Johan Cruyff d'Amsterdam. Menée 2-0 à l'heure de jeu, après des buts de Georginio Wijnaldum et Wout Weghorst, l'Ukraine était revenue à 2-2, avant de craquer à cinq minutes du terme sur un but de Denzel Dumfries.