Portugal - Allemagne (1 - 0) : Voir la course incroyable de Ronaldo et son but en vidéo

Revivez en images sur MYTF1 le but de Cristiano Ronaldo lors de la rencontre Portugal - Allemagne (2-4), jouée sur la pelouse de la Munich Arena, l'antre du Bayern Munich. Battus pour leur première sortie dans cet Euro 2020, les Allemands ont réagi avec la manière face au tenant du titre. A la 15e minute de la rencontre, le Portugal a ouvert le score suite à un modèle de contre lancé après un corner allemand. Initié par Bernardo Silva sur le côté droit, celui-ci a permis une remontée express du terrain avec au bout un but signé du duo Diogo Jota - Cristiano Ronaldo. Servi en retrait dans la surface de réparation, le joueur de la Juventus a trompé Manuel Neuer avec une frappe à bout portant. CR7 a inscrit son 19e but international, Coupe du monde et Euro compris, et rejoint Miroslav Klose comme comme co-meilleur buteur européen dans les compétitions internationales.