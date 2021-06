Portugal - Allemagne (1 - 1) : voir le but CSC de Ruben Dias

Revivez en images sur MYTF1 le but contre son camp de Ruben Dias lors de la rencontre Portugal - Allemagne (2-4), jouée sur la pelouse de la Munich Arena, l'antre du Bayern Munich. Battus pour leur première sortie dans cet Euro 2020, les Allemands ont réagi avec la manière face au tenant du titre. A la 35e minute de la rencontre, Thomas Müller a impulsé une séquence sur le côté droit et trouvé Joshua Kimmich en relais. Le joueur du Bayern a ensuite envoyé le ballon sur Robin Gosens dans la surface et le centre du joueur de l'Atalanta a crucifié le pauvre Ruben Dias, auteur d'un CSC, et du but égalisateur.