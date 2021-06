Portugal - Allemagne (1 - 2) : voir le but CSC de Raphaël Guerreiro

Revivez en images sur MYTF1 but contre son camp de Raphaël Guerreiro lors de la rencontre Portugal - Allemagne (2-4), jouée sur la pelouse de la Munich Arena, l'antre du Bayern Munich. Battus pour leur première sortie dans cet Euro 2020, les Allemands ont réagi avec la manière face au tenant du titre. A la 39e minute de la rencontre, la Mannschaft a inscrit son 3e but grâce à un but CSC de Raphaël Guerreiro. Mis en difficulté par le centre à bout portant de Joshua Kimmich dans les 5,50m de la surface portugaise, le joueur du Borussia Dortmund a expédié le cuir dans sa propre cage en voulant dégager le danger.