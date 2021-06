Portugal - Allemagne (1 - 3) : voir le but de Kai Havertz

Revivez en images sur MYTF1 le but marqué par Kai Havertz lors de la rencontre Portugal - Allemagne (2-4), jouée sur la pelouse de la Munich Arena, l'antre du Bayern Munich. Battus pour leur première sortie dans cet Euro 2020, les Allemands ont réagi avec la manière face au tenant du titre. A la 51e minute de la rencontre, la Mannschaft a inscrit son 3e but grâce à une superbe action collective débutée sur le côté droit par Ilkay Gundogan, Kai Havertz, Thomas Müller et Joshua Kimmich. Trouvé sur le côté gauche par Müller, Gosens a finalement centré dans la surface pour Havertz qui a trompé Rui Patricio avec une reprise du pied gauche. Le joueur de Chelsea est devenu le plus jeune buteur de l'Allemagne dans une compétition internationale.