Portugal - Allemagne (1 - 4) : voir le but de Robin Gosens

Revivez en images sur MYTF1 le but marqué par Robin Gosens lors de Portugal - Allemagne (2-4), jouée sur la pelouse de la Munich Arena, l'antre du Bayern Munich. Battus pour leur première sortie dans cet Euro 2020, les Allemands ont réagi avec la manière face au tenant du titre. A la 61e minute de la rencontre, Robin Gosens a inscrit le 4e but pour son équipe après avoir repris de la tête un centre venu du côté droit. Frustré plus tôt dans la rencontre par le VAR, le joueur de l'Atalanta a finalement marqué son but.