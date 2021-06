Portugal - Allemagne (2 - 4) : Voir tous les buts du match

Revivez en images sur MYTF1 le résumé de la rencontre Portugal - Allemagne (2-4), jouée sur la pelouse de la Munich Arena, l'antre du Bayern Munich. Battus pour leur première sortie dans cet Euro 2020, les Allemands ont réagi avec la manière face au tenant du titre. Malgré l'ouverture du score de Cristiano Ronaldo (15e), les coéquipiers de Thomas Müller sont parvenus à rétablir la situation, avec des buts CSC de Ruben Dias et Raphaël Guerreiro, avant de se détacher au tableau d'affichage grâce à Kai Havertz et Robin Gosens. Les deux nations ont offert le match le plus prolifique en buts de la compétition.