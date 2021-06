Portugal - France (1 - 1) : Voir le but de Benzema en vidéo

En fin de mi-temps, l’arbitre accorde un pénalty à l’équipe de France. Karim Benzema est le tireur des Bleus. Face à Rui Patricio l’attaquant du Real Madrid croise sa frappe et trompe le gardien de but portugais parti sur sa gauche. Le numéro 19 tricolore permet aux Bleus d’égaliser dans les arrêts de jeu de la première période ! Il s’agit du premier but de Karim Benzema depuis son retour en Bleu ! 1-1 juste à l’entame du temps additionnel !