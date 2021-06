Portugal - France (2 - 2) : Voir la frappe magnifique de Pogba en vidéo

Coman et Griezmann combinent dans la surface de réparation. Ils trouvent Rabiot à 20 mètres qui décale Karim Benzema sur le côté gauche. L’attaquant français temporise, provoque ses adversaires avant de remettre en retrait à Paul Pogba à l’entrée de la surface. Le numéro 6 des Bleus efface Palhina avant de décocher une frappe magnifique. Mais Rui Patricio s’envole et effectue une parade tout aussi somptueuse en repoussant le ballon sur la barre ! Antoine Griezmann suit et reprend du droit le ballon qui traîne dans la surface mais Rui Patricio effectue une seconde parade remarquable !