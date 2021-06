Portugal - France (2 - 2) : Voir le 2ème but de Cristiano Ronaldo en vidéo

Décalé sur le côté gauche, Ronaldo est opposé à Jules Koundé. Il tente de centrer une première fois mais le défenseur repousse. Le Portugais retente sa chance, mais cette fois son centre est contré par le bras de Koundé ! L’arbitre désigne le point de pénalty pour la troisième fois de la rencontre ! Cristiano Ronaldo a l’occasion d’inscrire son deuxième but et de remettre les deux équipes à égalité ! Pour la seconde fois de la partie, Ronaldo prend Lloris à contre-pied et égalise à 2-2 !