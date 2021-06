Presnel Kimpembe : “Ce qu’on écoute en ce moment, c’est MHD“

Presnel Kimpembe est-il toujours le DJ du groupe France, titre honorifique qui lui est attribué depuis la dernière Coupe du Monde ? Oui…et non ! Le défenseur des Bleus explique qu’il n’est pas le seul joueur de l’Equipe de France à s’occuper de la musique au sein du groupe : Paul Pogba et Antoine Griezmann sont également à la manœuvre. Et en ce moment, le titre n°1 du côté des Bleus, c’est Afro Trap Part. 11, de MHD.