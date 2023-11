France - Gibraltar (Qualification EURO 2024)

Retrouvez en vidéo et en intégralité le match Qualification EURO 2024 - France / Gibraltar . Une rencontre qui s'est déroulée au stade de Nice. Dans cette course à la qualification, les hommes de Didier Deschamps réalisent un sans faute avec 6 matches et 6 victoires et sont par conséquence, d'ores et déjà qualifiés et en tête de leur groupe B (composé des Pays-Bas, de la Grèce, de Gibraltar et de la République d'Irlande) avec 18 points. Les Bleus visent un parcours parfait dans ces éliminatoires pour l'Euro 2024, ce qui n'est plus arrivé depuis 32 ans. Désormais, leur objectif est d'obtenir le maximum de points dans cette fin de phase de qualification, afin d’être classé parmi les 5 meilleurs des 10 premiers, et ainsi, s'assurer d'être tête de série pour l'Euro 2024 ! Pour le moment, seul le Portugal (Groupe J - 24 points) a engrangé un nombre de point suffisant afin d'éviter les quatre meilleures écuries européennes de la phase de qualification (en plus de l’Allemagne, le pays hôte). Les places restantes se joueront alors entre la France (Groupe B), l’Angleterre (Groupe C) , la Belgique (Groupe F) et l’Espagne ou l’Ecosse, (les deux nations étant dans le même Groupe A) Bien que qualifiés et ayant brillés lors de leur dernier match amical face à l'Ecosse (4-1), les Bleus ne devront rien lâcher avant l'EURO 2024, qui aura lieu en Allemagne du 14 juin au 14 juillet 2024. La rencontre est commentée par Gregoire Margotton, Bixente Lizarazu et Saber Desfarges.