Irlande - France (Qualification EURO 2024)

Retrouvez en vidéo et en intégralité le Qualification EURO 2024 - Irlande / France . Une rencontre amicale qui s'est déroulée au Stade Aviva Stadium à Dublin (Irlande). Place au deuxième match de qualification à l'EURO 2024 pour l'Equipe de France ! Après avoir rencontré les Pays-Bas, le vendredi 24/03, à domicile au stade de France, les Bleus se déplaceront à Dublin, dans l'enceinte de l'Aviva Stadium, pour une rencontre face à la République d'Irlande. Ce deuxième match en 2023 pour les Bleus s'inscrit dans le cadre de la campagne éliminatoire à l'Euro 2024, l'occasion pour eux de confirmer leur statut de favori au sein du groupe B, composé par les Pays-Bas, la Grèce, Gibraltar et la République d'Irlande.Tous espèrent être au prochain EURO qui se déroulera en Allemagne, du 14 juin au 14 juillet 2024.La dernière rencontre entre les Irlandais et les Français remonte à 2016 (hors rencontre amicale). Les Français l'avaient alors remportée 2 buts à 1 lors du huitième de finale de l'Euro 2016.Le match Republique d'Irlance / France sera commenté par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu, avec Saber Desfarges.