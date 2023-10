Pays-Bas - France (Qualification EURO 2024)

Retrouvez en vidéo et en intégralité le Qualification EURO 2024 - Pays-Bas / France . Une rencontre amicale qui s'est déroulée au Stade de France à Saint-Denis (93). Pays-Bas / France : une rencontre décisive pour la qualification à l'Euro 2024 ! 5 matchs, 5 victoires, 11 buts marqués, aucun encaissé, l'Equipe de France réalise un sans faute dans sa campagne de qualification européenne. Dès son prochain match face aux Pays-Bas, les Bleus peuvent assurer leur qualification pour l’Euro 2024 ! Après leur défaite en amical en Allemagne, les Français souhaiteront renouer avec la victoire. De leurs côtés, après une lourde défaite en France (4 à 0), les Néerlandais se sont rattrapés en remportant par la suite l'ensemble de leurs matchs de qualification à l'Euro 2024 (3-0 face à Gibraltar, 3-0 face à la Grèce puis 1-2 en République d'Irlande). Ils se classent à la deuxième place du groupe B. Cette rencontre s'annonce décisive pour décrocher la qualification. Les Bleus tout comme les Oranjes espèrent performer lors du prochain Euro qui se déroulera en Allemagne, du 14 juin au 14 juillet 2024. Le match Pays-Bas aura lieu au Stade Johan Cruyff Arena à Amsterdam et sera diffusé en direct sur TF1 et MYTF1, avec les commentaires de Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu, accompagnés en bord de terrain de Saber Desfarges.