Qui est le joueur espagnol le plus rapide ? Le plus drôle ? Le plus fort en danse ? La Roja s’amuse avant Croatie-Espagne !

En attendant d’affronter la Croatie en 1/8 de Finale, les joueurs de la sélection espagnole se sont amusés ! Le jeu était simple : désigner, parmi ses coéquipiers, le joueur le plus drôle, le plus rapide sur 100m, le plus doué en danse, le plus long à se préparer…