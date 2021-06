Qui est le plus rapide ? Le plus accroc à la salle de sport ? Pontus Jansson (Suède) passe en revue ses coéquipiers

Avant son 1/8 de finale face à l’Ukraine ce soir, Pontus Jansson s’est prêté au quiz du “Qui est le plus…“ : le plus rapide, le plus accro à la salle de sport, le plus fort en culture foot, le plus drôle… De quoi découvrir la sélection suédoise sous un autre angle.