République tchèque - Angleterre : Voir le résumé du match en vidéo

Revivez sur MYTF1 le résumé de la rencontre entre l’Angleterre et la République Tchèque. Le début du match a été très animé. Raheem Sterling était très en jambes. Après une première frappe sur le poteau, l’attaquant britannique a ouvert le score de la tête suite à une belle action de Jack Grealish, très actif au cours de la première période. Si Saka a été constamment dangereux, Harry Kane s’est lui aussi procuré une magnifique opportunité. Coté tchèque, Tomas Holes n’a pas ménagé ses efforts mais Jordan Pickford s’est brillamment interposé devant la tentative du milieu de terrain. Après la pause, les deux équipes se sont montrées plus discrètes, et ont géré leurs efforts.