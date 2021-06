Shaparenko : “on se sent en pleine possession de nos moyens“

Avant d’affronter l'Autriche dans ce qui pourrait être le match le plus important de sa carrière, Mykola Shaparenko semble serein. Ses coéquipiers et lui se sentent en pleine possession de leurs moyens, et d’autant plus préparé que leur sélectionneur Andreï Shevchenko a bien analysé ce qui avait bien marché et ce qui avait pêché lors de leur dernière rencontre dans cet Euro.