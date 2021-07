Souviens-toi : il y a 21 ans, la France remportait l'Euro 2000

C'était le 2 juillet 2000 à Rotterdam. L'équipe de France s'imposait face à l'Italie en prolongation grâce à un but en or de David Trezeguet, qui a suivi une églisation à la dernière seconde de Sylvain Wiltord. Revivez ce grand moment de l'histoire du football français avec les commentaires d'époque de Thierry Roland et Jean-Michel Larqué.