Souviens-toi : les chocs Italie-Espagne à l'Euro

L'Italie et l'Espagne s'affrontent en demi-finale de l'Euro 2020, et ce n'est pas la première fois de l'histoire du Championnat d'Europe. Ces dernières années, ce choc est même devenu un "Classique", avec des oppositions en 2008, 2012 (deux fois) et 2016.