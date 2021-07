Suède - Ukraine (0 - 1) : Voir le superbe but de Zinchenko en vidéo

Revivez sur MYTF1 l’ouverture du score de l’Ukraine ! Quelle phase de jeu par les partenaires de Yarmolenko. Shaparenko effectue une superbe transversale vers la droite qui déstabilise la défense suédoise. Oleksandr Karavaev récupère le ballon et remet directement vers Yarmolenko dans la surface de réparation. Le capitaine ukrainien temporise, hésite à jouer en retrait puis finalement réalise un extérieur du pied gauche fabuleux pour trouver au second poteau Zinchenko complètement démarqué. Le milieu de terrain reprend de volée du pied gauche et ouvre le score grâce à une frappe puissante ! 1-0 pour l’Ukraine.