Suède - Ukraine (1 - 1) : Voir la frappe sur la barre de Forsberg en vidéo

Revivez sur MYTF1 la nouvelle grosse occasion de Forsberg ! Depuis son camp Victor Lindelof remonte le terrain et arrive balle au pied à trente mètres des cages ukrainiennes. Attaqué par ses adversaires, il décale sur le flanc gauche Forsberg. Le capitaine suédois progresse, et parvient à effacer rapidement grâce à deux crochets deux adversaires. A l’entrée de la surface, le numéro 10 frappe mais son tir trouve la barre de Bushchan qui était resté cloué sur place ! La plus belle occasion de la deuxième période pour les Suédois !