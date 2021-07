Suède - Ukraine (1 - 1) : Voir le poteau de Forsberg en vidéo

Revivez sur MYTF1 la frappe de Forsberg sur le poteau ! Isak récupère le ballon dans son camp et remonte le terrain sur une quarantaine de mètres. L’attaquant suédois résiste aux défenseurs ukrainiens et parvient à décaler Emil Forsberg sur son côté gauche. Le milieu de terrain progresse jusqu’à la surface de réparation. En duel face à Zabarnyi, le numéro 10 suédois parvient à trouver un angle de frappe et tente sa chance. Malheureusement pour lui et la Suède, son tir est repoussé par le poteau gauche ukrainien ! Quelle balle de but !