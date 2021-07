Suède - Ukraine (1 - 1) : Voir l'extraordinaire parade de Buschan en vidéo

Revivez sur MYTF1 la belle parade de Bushchan sur la frappe de Kulusevski ! Sur un corner suédois de Forsberg, la défense ukrainienne peine à se dégager. Le ballon reste dans la surface de réparation ukrainienne, et arrive dans les pieds de Dejan Kulusevski sur le côté droit. Dans un angle fermé, le Turinois se met sur son pied gauche et revient légèrement dans l’axe. Sans se poser de questions, il frappe au but, mais son superbe tir est repoussé au prix d’une magnifique parade par Bushchan ! Encore une belle occasion en deuxième période ! Quel match !