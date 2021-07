Suède - Ukraine (1 - 2) : Voir le but de Dovbyk à la dernière minute des prolongations en vidéo

Revivez sur MYTF1 le but libérateur pour les Ukrainiens ! Alors qu’on joue les derniers instants de la prolongation, les Ukrainiens tentent une nouvelle offensive sur le côté gauche. Oleksandr Zinchenko adresse un long centre dans la surface de réparation suédoise. Positionné entre Lindelof et Helander, Artem Dovbyk vient couper la trajectoire du centre et place une tête qui vient tromper Olsen à la 120ème minute à la toute fin de la prolongation. Un but synonyme de victoire pour l’Ukraine !