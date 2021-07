Suède - Ukraine (1 - 2) : Voir tous les buts du match en vidéo

Revivez sur MYTF1 tous les buts de la rencontre entre la Suède et l’Ukraine. Après un match animé, les coéquipiers de Yarmolenko se qualifient pour les quarts de finale. Peu avant la demi-heure de jeu, Zinchenko inscrit un but fabuleux grâce à une belle reprise de volée du gauche. Mais juste avant la mi-temps, Forsberg remet les deux équipes à égalité suite à une frappe légèrement déviée. Le score restera ainsi pendant presque tout le match. C’est à l’ultime minute de la prolongation que Zinchenko centre pour Dovbyk qui vient marquer le but vainqueur de la tête ! Victoire sur le fil de l’Ukraine 2-1 !